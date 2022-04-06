Украденное женщина спрятала его в кроличьей клетке.

В селе Победа Киевской области местная жительница отобрала у оккупантов боеприпасы, пока те спали.

Видео разместил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Женщина рассказала, что когда в село зашли оккупанты, она не побоялась и решила их "обезоружить".

По ее словам, пока те спали пьяные, она изъяла у них боеприпасы и спрятала в кроличьей клетке. Женщина дождалась, когда в населенный пункт зайдут ВСУ, и передала им трофей.

Ранее в сети разлетелась информация о том, что какая-то женщина сбила российский дрон банкой с огурцами. Но многие пользователи восприняли это как фейк и забыли. Выяснилось, что такая ситуация действительно была. Журналисты нашли киевлянку, которая сбила вражеский дрон. Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не огурцами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что селяне голыми руками берут в плен пилотов сбитых российских самолетов, а фермеры забирают вражескую технику на полях.

"Каждый и каждая в Украине объединились и всю свою энергию уже больше месяца отдают обороне нашего государства, вместе с ВСУ", – сказал президент.

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