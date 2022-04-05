В столице Украины продолжается работа по наращиванию рубежей обороны, отметил глава местной военной администрации.

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов отмечает, что в зоне ответственности группировки сил обороны Киева ситуация остается контролируемой и без изменений.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева.

Чиновник отметил, что сохраняется высокая вероятность нанесения противником ракетных ударов по элементам военной и гражданской инфраструктуры Киева".

"В Киеве и области проводится работа по выявлению и ликвидации групп информаторов российских спецслужб. В освобожденных населенных пунктах Киевской области продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов. Продолжается работа по наращиванию рубежей обороны. Военнослужащие мотивированы, в полной боевой готовности выполняют задачи по назначению, имеют высокий боевой дух", - рассказал Жирнов.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Сначала противник обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, бомбил Киев и пытался взять его под свой контроль.

2 апреля вечером заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр рассказала, что от врага освобождена вся Киевщина.

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