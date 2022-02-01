Ссылка с портала парламента ведет на курьезный микроблог.

Сайт Верховной Рады оконфузился неожиданной "подменой" официального Instagram-аккаунта.

Как сообщает УНИАН, в блоке официальных аккаунтов парламента в социальных сетях указали некорректную ссылку на Instagram-аккаунт. Следовательно, по имеющейся ссылкепользователей ведет на Instagram "Верховная рада Сагайдачного" с никнеймом @verkhovna_rada_.

"Воровали, воруем и будем воровать, но с людьми поделимся", - говорится в описании аккаунта.

Отметим, что учетная запись закрыта, а значит 6 публикаций пользователя можно просмотреть только фолловерам.

На момент публикации специалисты все еще не устранили ошибку.

Читайте такжеДепутат от партии Порошенко "перепутала" его с Зеленским и рассмешила сессионный зал (видео)Напомним, что это не первый курьез с участием Верховной Рады. В 2018 году пользователи сервиса Google Maps переименовали Верховную Раду Украины в Верховную Зраду Украины.

Кроме того, пользователи оставили ведомству десятки негативных отзывов, что позволило снизить рейтинг учреждения до 2,5 из 5. Тогда большинство пользователей сервиса оценили работу Рады на 1 балл.

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