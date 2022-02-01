Ее возглавил депутат от "Слуги народа".

Верховная Рада образовала временную следственную комиссию (ВСК) Автономной Республики Крым.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие постановления с регистрационным номером 4657 проголосовало 229 народных депутатов Украины.

Постановлением определено, что основными задачами ВСК являются проведение проверки сведений относительно фактов содействия должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Автономной Республики Крым в 2013-2014 годах; а также сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для расследования которых образована Временная следственная комиссия.

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Председателем ВСК избрали народного депутата Украины Игоря Копытина (фракция "Слуга народа"), заместителем – народного депутата Григория Немырю (фракция "Батькивщина").

В состав Временной следственной комиссии избрали таких народных депутатов: Елизавету Богуцкую, Андрея Задорожного, Юрия Здебского, Евгению Кравчук, Людмилу Марченко, Валерия Стернийчука, Сергея Швеца (все из фракции "СН"), Олега Волошина (фракция "ОПЗЖ").

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