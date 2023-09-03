Водитель Uber рассказала, как она поддерживает сияющую чистоту своей машины. Она заверила, что это очень просто.
"Позвольте мне показать вам, почему мои водители говорят, что моя машина - лучший Uber, в котором они когда-либо ездили. Я начинаю с чистки ковриков. Этот чистящий раствор легко очищает их. Я чищу коврики, чтобы они были чистыми после предыдущего клиента", - поделилась Ким.
При этом она на камеру показала, каким средством обрабатывает резиновые автомобильные коврики. Она отметила, что так она предотвращает пыльный вид аксессуара.
"У меня есть смесь освежителя воздуха, которую я собираю и распыляю по всем сиденья. У меня есть маленький автомобильный диффузор, который я купила на Amazon – каждый день я меняю его и наливаю в него свежую воду. Я купила джентльменские ароматы на Amazon. К примеру, аромат "Сандаловое дерево" - не слишком резкий, не слишком сильный, он придает машине очень свежий аромат, - подытодила девушка.
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