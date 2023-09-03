Девушка заверила, что если использовать ее трюк, то машина будет всегда чистой.

Водитель Uber рассказала, как она поддерживает сияющую чистоту своей машины. Она заверила, что это очень просто.

"Позвольте мне показать вам, почему мои водители говорят, что моя машина - лучший Uber, в котором они когда-либо ездили. Я начинаю с чистки ковриков. Этот чистящий раствор легко очищает их. Я чищу коврики, чтобы они были чистыми после предыдущего клиента", - поделилась Ким.

При этом она на камеру показала, каким средством обрабатывает резиновые автомобильные коврики. Она отметила, что так она предотвращает пыльный вид аксессуара.

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"У меня есть смесь освежителя воздуха, которую я собираю и распыляю по всем сиденья. У меня есть маленький автомобильный диффузор, который я купила на Amazon – каждый день я меняю его и наливаю в него свежую воду. Я купила джентльменские ароматы на Amazon. К примеру, аромат "Сандаловое дерево" - не слишком резкий, не слишком сильный, он придает машине очень свежий аромат, - подытодила девушка.

Ранее УНИАН писал, что эксперт по автомобилям раскрыла малоизвестный трюк с ключами для авто. Такая хитрость поможет женщинам оставаться в безопасности во время вождения.

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