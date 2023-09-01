Этот совет поможет водителям избежать дорогостоящего ремонта и проблем.

Механик Скотти Килмер рассказал, что основной причиной "смерти" авто во время движения является изношенный генератор переменного тока.

"Худшее, что может случиться с вами за рулем, - это когда ваша машина просто перестанет двигаться, пока вы едете по дороге. Ваш генератор подает электроэнергию в машину, поэтому, если он выйдет из строя, ваша машина будет питаться электричеством от аккумулятора. Точно так же, как электромобиль: когда аккумулятор разряжается, он перестает работать", - рассказал эксперт на своем Youtube-канале.

Водители могут сами проверить транспорт, чтобы точно определить, что именно не так, не тратя ни копейки.

Видео дня

"Если у вас есть один из аккумуляторных блоков, просто подключите его к машине. Если после запуска вы отсоедините соединительный кабель аккумулятора, и он выйдет из строя, это означает, что генератор не работает", - объяснил Килмер.

Видео вдохновило подписчиков на другие предложения.

Один из них сказал: "Не забудьте одновременно проверить ремень вспомогательных агрегатов. Он приводит в движение генератор, гидроусилитель руля и водяной насос. Изношенный ремень внезапно порвется, оставив вас в мире страданий".

Ранее УНИАН писал, что опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер назвал малоизвестную кнопку в вашем автомобиле, которую всегда следует нажимать перед запуском двигателя.

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