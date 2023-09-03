Девушка отметила, что такая хитрость обезопасит женщин, которые ездят одни.

Эксперт по автомобилям раскрыла малоизвестный трюк с ключами для авто. Такая хитрость поможет женщинам оставаться в безопасности во время вождения.

TikToker Chequanxiaoqiao объяснила, что нужно одновременно нажать и удерживать кнопки блокировки и разблокировки в течение пяти секунд. При этом включается настройка, при которой запираются все двери, кроме передней двери со стороны водителя.

После этого, если при возвращении в машину нажать кнопку разблокировки, откроется только водительская дверь.

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"Девушки, которые часто водят машину одни, обязательно установите эту функцию. Достаньте ключи от машины, одновременно нажмите кнопку блокировки и кнопку разблокировки на ключе. Держитесь 5 секунд. Успешно настроена функция открытия только левой передней двери. Нажмите кнопку разблокировки еще раз, можно открыть только главную водительскую дверь, остальные 3 двери открыть невозможно", - рассказала эксперт.

Кроме того, она объяснила, как завести машину, если брелок с батарейками разряжаются. По ее словам, во многих современных автомобилях в рулевую колонку встроен "аварийный" датчик, который учитывает эту ситуацию.

Необходимо поместить брелок на рулевую колонку прямо под индикатором и нажимать кнопку зажигания, удерживая нажатой педаль тормоза.

Ранее УНИАН сообщал, что механик с 55-летним стажем Скотти Килмер назвал малоизвестную кнопку авто, которую всегда нужно нажимать перед поездкой.

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