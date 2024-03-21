Чай нужно настоять в течение 2 минут, а затем вынуть листья или пакетик и дать постоять еще 6 минут.

Независимо от того, завариваете ли вы черный чай, или кувшин домашнего чая со льдом, или острый травяной чай с кусочками свежего имбиря, каждое заваривание требует уникального времени и температуры для получения оптимального вкуса.

Однако, как пишет TastingTable, есть одно универсальное правило, которое поможет любителям чая получить от чашки максимум пользы.

Ученые утверждают, что для секрет роскошного чая заключается в том, чтобы дать ему постоять в течение двух минут после заливания водой. Затем выньте листья чая и дайте ему постоять еще шесть минут, прежде чем выпить.

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Дело в том, что позволяя чаю отдохнуть и остыть до 60 градусов по Цельсию, вы создаете наиболее идеальные температурные условия для того, чтобы чайные листья выделили свой вкус в воде. В то же время, отмечают ученые, время высокого качества - это узкое окно. Когда температура опустится ниже 45 градусов по Цельсию, ваш чай больше не будет иметь первоклассного вкуса.

В то же время разные типы чая требуют разной температуры: температура чуть ниже кипения идеально подходит для травяного и зеленого чая, тогда как черный чай лучше при полном кипячении. В частности, лучший диапазон составляет от 93 до 100 градусов Цельсия для черного чая, от 150 до 180 градусов для зеленого чая, от 65 до 82 градусов для чая улун, 100 градусов для травяного чая и 70 градусов для белого чая. Это зависит от предпочтений и желаемой крепости, но, как правило, травяной чай должен настаиваться четыре минуты, черный чай - две-четыре минуты, а зеленый - три минуты. И 1 чайная ложка чайных листьев на 170-250 миллилитров воды, как правило, является хорошим соотношением.

Ранее ученые назвали 10 самых полезных чаев, которые стоит пить ежедневно. Среди них черный чай, Эрл Грей, улун и ромашковый чай.

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