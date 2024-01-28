Рассказываем, как быстро приготовить "Наполеон" - торт, который понравится всем.

Каждая хозяйка знает, что испечь торт "Наполеон" - это целая проблема. Нужно правильно сделать тесто, приготовить коржи, не ошибиться с рецептом крема, а потом еще и дождаться, пока десерт пропитается. УНИАН предлагает вариант, как сделать ленивый "Наполеон" из кусочков слоеного теста всего за 15 минут.

Ленивый торт "Наполеон" - рецепт на века

Ингредиенты на ленивый "Наполеон":

слоеное тесто - 1 кг

сгущенное молоко - 400 гр

сливочное масло - 150 гр

Записывайте, как делается ленивый "Наполеон" из слоеного теста по этому рецепту.

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Слоеное тесто разморозить и разделить на части так, как это сделал производитель до разморозки. Не раскатывая их дополнительно, выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в духовке 15 минут при 180 градусах. Достать коржи, остудить, разделить руками на тонкие пласты, корочку стряхнуть, но не выбрасывать.

Сгущенку переложить в емкость, туда же добавить размягченное сливочное масло, взбить всё блендером. Смазать коржи по очереди кремом, выкладывая один на другой, пока не закончится начинка для коржей. Смазать торт со всех сторон кремом, посыпать крошкой (сделать ее из румяной корочки, которую вы убрали ранее). Спрятать ленивый "Наполеон" со сгущенкой в холодильник на 2-3 часа.

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