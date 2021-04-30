От кандидатов не требуется опыт в виноделии или знания сомелье, а только любовь в вину.

Американская винодельня Murphy-Goode ищет на работу человека, которому будут платить 10 тысяч долларов в месяц, оплачивать жилье и обеспечит годовым запасом вина.

Об этом говорится в сообщении об открытой вакансии на сайте винодельни, передает НВ.

В Murphy-Goode отмечают, что ищут человека, который на вопрос "Красное или белое?" будет отвечать: "Да, пожалуйста".

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"Каждый ваш день может быть разным, в зависимости от ваших интересов и увлечений. Мы будем работать с вами, чтобы выявить вашу главную страсть и создать идеальную должность для работы на винодельне. Вы будете сотрудником, как и другие члены нашей команды, работая 40 часов в неделю", - говорится в описании вакансии.

Как объяснили в винодельне, которая существует с 1985 года, такую вакансию они решили создать для того, чтобы помочь кому-то после тяжелого года построить карьеру в виноделии.

Murphy-Goode находится в калифорнийской долине Сонома. Работодатель будет оплачивать проживание своему соискателю.

"Мы оплачиваем аренду, работу и вино, но не будем управлять вашей жизнью. Поскольку это настоящая работа, она открыта для одиноких людей, людей с семьями, домашних животных и т. д. Итак, как только вы окажетесь здесь, мы надеемся, что вы и ваши близкие выйдете из дома и исследуете округ Сонома, потому что это довольно замечательное место для жизни", - говорится в описании вакансии.

Заявки кандидатов будут принимать до 30 июня. Главное требование к кандидату - любовь к вину. Также, соискатель должен быть старше 21 года и жить или иметь право на работу в США.

При этом, от кандидатов не требуется опыт в виноделии или знания сомелье. Для участия в отборе нужно записать видеовизитку и загрузить на сайт винодельни.

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Автор: Александр Топчий