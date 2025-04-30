Украшения имеют смысл, и они "шепчут" миру, даже если вы не говорите ни слова.

Ваши украшения могут многое "рассказать" о том, кто вы как личность, что вы цените и как вы видите остальной мир, пишет yourtango.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

"Каждое украшение - это крошечное отражение вашего внутреннего "я" и того, кем вы станете. Будь то старинная семейная реликвия, изысканные кристаллы или ожерелье в форме ключа, ваши украшения имеют смысл. И эти смыслы шепчут миру, даже если вы никогда не говорите ни слова", - говорится в публикации.

Вот 12 способов, которыми ваши украшения тихо "говорят" другим, кто вы:

Винтажные или семейные украшения говорят о том, что вы сентиментальны и цените историю.

Многослойные украшения делают вас креативными и немного свободными духом в глазах других.

Необработанные драгоценные камни или очищенные кристаллы означают, что вы романтик.

Ношение жемчуга означает, что вы стильный, неподвластный времени и любите классику.

Предметно-ориентированные украшения, например, ожерелье с ключом, делают вас таинственным и загадочным.

Религиозные или духовные символы означают, что вы заземлены и цените веру.

Наличие парных комплектов означает, что вы организованы и любите равновесие в своей жизни.

Ношение камней рождения или лечебных украшений означает, что вы мистически настроены и находитесь в гармонии с собой.

Индивидуальные или именные украшения означают, что вы гордитесь своими корнями

Если вы вообще не носите украшений, то в глазах других вы цените простоту.

Напомним, ранее УНИАН писал, как исследование показало, что люди склонны судить об определенных качествах других исключительно по форме лица.

Вас также могут заинтересовать новости: