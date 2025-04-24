Оказалось, что люди с более широким лицом воспринимаются как более компетентные и способные.

Исследование показало, что люди склонны судить об определенных качествах других исключительно по форме лица, передает yourtango.com.

"Люди судят нас даже тогда, когда мы ничего особенного не делаем - достаточно просто "не того" выражения лица, чтобы кто-то решил, что вы ненадежны или некомпетентны", - говорится в публикации.

Отчается, что в исследовании 2015 года, опубликованном в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, были подчеркнуты как ограничения, так и возможности в том, как мы визуально презентуем себя другим.

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"Наши результаты показывают, что сигналы лица, связанные с надежностью, поддаются изменению, в то время как сигналы, связанные с компетентностью и способностями - гораздо меньше. Это означает, что вы можете в определенной степени повлиять на то, насколько надёжным вас воспринимают на фотографии, но изменить восприятие вашей компетентности или способностей практически невозможно", - отметил ведущий автор исследования Джонатан Фримен.

В статье объясняется, что исследование подтвердило важность выражения лица в формировании первого впечатления о таких чертах, как надёжность и дружелюбие. Однако неожиданным оказалось то, что восприятие таких качеств, как сила или способности, зависит не от мимики, а от анатомического строения лица, которое изменить нельзя.

При этом отмечается, что люди с более широким лицом воспринимаются как более компетентные и способные:

"Если вы хотите выглядеть дружелюбно и внушать доверие - улыбайтесь. А если вы нацелены на карьеру профессионального спортсмена, амбициозного генерального директора или просто хотите производить впечатление в спортзале, тогда вам стоит надеяться, что у вас широкое лицо. В противном случае вам придётся очень постараться, чтобы выглядеть сильным и компетентным".

Напомним, ранее психолог назвал "главный предсказатель развода".

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