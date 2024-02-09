Постарайтесь не запутаться при выполнении задания.

Загадки на внимательность для детей и взрослых с животными могут быть очень сложными - иногда нужно быть настоящим умственным "гигантом", чтобы справиться.

Это именно тот случай - на рисунке-оптической иллюзии каждый очень быстро может заметить буйвола и носорога, а вот только "гигант" там найдет за 7 секунд синичку. Главная задача - в первые секунды не растеряться, не разглядывать долго крупных животных и не переключать постоянно внимание на секундомер.

Перед тем, как браться за поиски птички, вспомните, как она выглядит. Потом выдохните, сконцентрируйтесь и в состоянии полного покоя принимайтесь за поиски.

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При первой попытке вам может показаться, что птички на рисунке просто нет, но это точно не так. Если продолжите упорно работать, то позже сможете убедиться, что птичка точно где-то есть на картинке.

Правильный ответ на непростую задачу

Вот какая коварная головоломка размещена в сети раньше

На изображении девять петухов, и один из них странный, то есть выделяется среди других. Именно эту птицу и нужно разыскать.

Человек, обладающий врожденной внимательностью к деталям, должен справиться с этой задачей за 13 секунд. Тот, кто вовремя найдет странного петуха, может считать себя прирожденным шпионом или детективом.

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