Был в медицинской маске: в США заключенный обманом вышел из тюрьмы (фото)
14:10, 07 мая 2020Курьёзы
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Парень выдал себя за другого заключенного, которого должны были освободить.
Поиски беглеца продолжаются / cnn.com
В Чикаго заключенный вышел из тюрьмы, выдав себя за другого человека с помощью медицинской маски.
Читайте также"Привет из Таиланда": заключенный прислал открытку тюрьме, из которой сбежалОб этом сообщает CNN.
Отмечается, что 21-летний заключенный Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона. Последний пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на 1000 долларов.
Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен.
Поиски беглеца продолжаются, а Хендерсона обвинили в содействии побегу.
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