Был в медицинской маске: в США заключенный обманом вышел из тюрьмы (фото)

Парень выдал себя за другого заключенного, которого должны были освободить.

В Чикаго заключенный вышел из тюрьмы, выдав себя за другого человека с помощью медицинской маски.

Читайте также"Привет из Таиланда": заключенный прислал открытку тюрьме, из которой сбежалОб этом сообщает CNN.

Отмечается, что 21-летний заключенный Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона. Последний пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на 1000 долларов.

Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен.

Поиски беглеца продолжаются, а Хендерсона обвинили в содействии побегу.

Ранее УНИАН сообщал, как американец спрятался от коронавируса в закрытом парке Disney.