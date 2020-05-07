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Был в медицинской маске: в США заключенный обманом вышел из тюрьмы (фото)

14:10, 07 мая 2020
Курьёзы
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Поиски беглеца продолжаются / cnn.com

Читайте также"Привет из Таиланда": заключенный прислал открытку тюрьме, из которой сбежалОб этом сообщает CNN.

Отмечается, что 21-летний заключенный Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона. Последний пересказал свою персональную информацию Скотту в обмен на 1000 долларов.

Скотт надел медицинскую маску, чтобы прикрыть отсутствие татуировок на лице, которые есть у Хендерсона, изложил информацию, полученную от него, и был отпущен.

Поиски беглеца продолжаются, а Хендерсона обвинили в содействии побегу.

Ранее УНИАН сообщал, как американец спрятался от коронавируса в закрытом парке Disney.

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