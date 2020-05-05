Американец спрятался от коронавируса в закрытом парке Disney
13:27, 05 мая 2020Курьёзы
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После того, как он прожил в парке несколько дней, его задержала полиция.
42-летний американец прожил в парке несколько дней / фото: Daily Star
Житель США Ричард Макгуайер спрятался от коронавируса в закрытом парке развлечений Disney Discovery Island во Флориде.
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Об этом сообщает Daily Star.
После того, как он прожил в парке несколько дней, его задержала полиция. 42-летнего американца искали как пешие патрули, так и полицейские на лодке и вертолете.
Во время задержания Макгуайер назвал парк "тропическим раем". Мужчину обвинили в незаконном проникновении на частную территорию.
Disney Discovery Island был закрыт еще в 1999 году.
Как сообщал УНИАН, в Лондоне два друга Стив Понд и Доминик Таунсенд на время карантина из-за распространения коронавируса «застряли» в квартире над пабом The Prince.
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