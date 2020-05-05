Американец спрятался от коронавируса в закрытом парке Disney

После того, как он прожил в парке несколько дней, его задержала полиция.

Житель США Ричард Макгуайер спрятался от коронавируса в закрытом парке развлечений Disney Discovery Island во Флориде.

Читайте такжеКормилец на время карантина: ленивец в США зарабатывает деньги для своего зверинца (видео)

Об этом сообщает Daily Star.

После того, как он прожил в парке несколько дней, его задержала полиция. 42-летнего американца искали как пешие патрули, так и полицейские на лодке и вертолете.

Во время задержания Макгуайер назвал парк "тропическим раем". Мужчину обвинили в незаконном проникновении на частную территорию.

Disney Discovery Island был закрыт еще в 1999 году.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне два друга Стив Понд и Доминик Таунсенд на время карантина из-за распространения коронавируса «застряли» в квартире над пабом The Prince.