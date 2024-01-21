По словам ученых, средняя продолжительность жизни в 2030 году составит 86,54 лет для женщин и 83,13 лет для мужчин.

Люди во всем мире сейчас живут дольше, чем раньше. В то же время разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин уменьшается. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой ученых под руководством профессора экономики и управления бизнесом в Университете Алькала в Испании Дэвида Атанса, сообщает Live Science.

Исследование было проведено более чем в 190 странах. Отмечается, что в 1990 году средняя продолжительность жизни женщин составляла 77,17 года, тогда как ожидаемая продолжительность жизни мужчин — 72,23. В 2010 году эта ожидаемая продолжительность жизни выросла до 83,10 у женщин и 78,37 у мужчин. Таким образом, разрыв в продолжительности жизни немного сократился, примерно на 0,2 года.

Исследователи считают, что темпы увеличения долголетия среди женщин замедлились. При этом во всем мире средняя продолжительность жизни в 2030 году составит 86,54 лет для женщин и 83,13 лет для мужчин.

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"Это исследование согласуется с эпидемиологическими тенденциями, которые предполагают увеличение продолжительности жизни во всем мире и сокращение гендерного разрыва с течением времени", — сказал доктор Брэндон Ян, врач Калифорнийского университета в Медицинской школе Сан-Франциско.

В прошлом году Ян опубликовал отчет о разнице в продолжительности жизни в Соединенных Штатах, связанной с полом, и, вопреки глобальным данным, эта разница, по-видимому, увеличивается внутри страны. Разница между продолжительностью жизни американских мужчин и женщин увеличилась с 4,8 лет в 2010 году до 5,8 лет в 2021 году.

Несмотря на эти тенденции, в среднем женщины по-прежнему имеют большую продолжительность жизни, чем мужчины.

"И, как показывают прогнозы, вполне возможно, что эта разница, даже если она сократится, сохранится в будущем", - сказал Атанс.

Ученые объясняют это тем, что с возрастом многие мужчины теряют Y-хромосому в части своих клеток. Эта потеря хромосомы связана с возрастными заболеваниями и смертью, и исследователи назвали это одной из возможных причин, по которой мужчины, как правило, умирают в более молодом возрасте, чем женщины.

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