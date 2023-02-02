Внебрачная связь модели была разоблачена после того, как супруг отправил ее секс-игрушку на анализ ДНК.

Кумада Йоко - японская модель и певица. Ее супруг разоблачил ее в измене с телепродюсером, подключив для "расследования" частного детектива. Об изощренном способе уличить супругу в неверности пишет Daily Star.

Заподозривший жену в изменах мужчина попросил детектива взять образец ДНК предполагаемого любовника со столового прибора. После этого супруг Йоко отправил ее интимную игрушку и образцы ДНК любовника на анализ в лабораторию.

По данным China Press, в ходе анализа нашлось достаточно доказательств, позволяющих предположить, что телепродюсер прикасался к секс-игрушке Йоко.

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Разъяренный муж обвинил супругу в неверности и ударил ее по лицу. После этого она обратилась в полицию и заявила, что ее супруг уже не первый раз жестоко обращается с ней. После этого модель подала на развод. В ответ экс-супруг подал иск и потребовал компенсацию за моральный ущерб. Пара находилась в браке с 2012-го года, у них родилось трое детей.

Оригинальный способ мстить за месть

Одинокий мужчина из Австралии Джей Ингрэм нашел свое призвание, разоблачая женщин, изменяющих своих партнерам. Он фотошопит себя к фотографиям пар, в которых супруга проявляет неверность.

Многие пользователи сети сочли такие выходки Ингрэма странными и посоветовали ему заняться поисками партнерши, а не разоблачениями чужих неверных жен.

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