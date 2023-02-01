Злоумышленнице и ее сообщнице грозит пожизненное заключение.

В Германии 23-летняя женщина иракского происхождения попыталась инсценировать собственную смерть и даже совершила ради этого убийство. Двойника для своих целей она искала в социальных сетях.

Как пишет Sky News, в августе прошлого года полиция обнаружила окровавленное тело в автомобиле в Ингольштадте на юге Германии. Сначала ее приняли за злоумышленницу, однако правду удалось установить после вскрытия. Жертвой оказалась 23-летней бьюти-блогерша.

Правоохранители отметили, что жертва и женщина, за которую ее сначала приняли, были поразительно похожи. Позже преступницу и ее подругу задержали по обвинению в заговоре. Предполагается, что на преступление они пошли из-за проблем с семьей и желания скрыться.

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По данным полиции, злоумышленницы несколько раз пытались связаться с потенциальными жертвами, однако согласилась только убитая - ее заманили "косметическим предложением". Преступницы действовали под вымышленными именами, вывезли погибшую в лесной массив, где и зарезали ее. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Необычное убийство

В то же время во Франции расследуют загадочное убийство. Правоохранители уверены, что преступление произошло, однако нет тела и невозможно установить, кто был жертвой. У полиции есть подозреваемый - 46-летний поляк, имя которого держат в секрете, много лет жил во Франции и работал плотником, а сейчас он под арестом.

В призыве к возможным очевидцам происшествия, опубликованным полицией, жертва описана как женщина 40-60 лет, с рюкзаком, на велосипеде и, возможно, с сумками, прикрепленными к багажнику. Ничего больше полиция о ней не знает.

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