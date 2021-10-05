Курьезный инцидент в РФ произошел в одном из сел Амурской области, узнали журналисты.

В Амурской области России злоумышленники угнали авто "Mitsubishi", в котором находился пьяный хозяин, и половину ночи стритрейсили с ним по всем "злачным местам".

Во время "покатушек" угонщики поломали бампер машины и крылья, говорится в Telegram-канале Amur Mash.

По его данным, злоумышленники катались по селу Тамбовка, расположенном недалеко от деревни, в которой живет хозяин угнанной иномарки.

Читайте такжеПарень угнал спорткар из-под носа продавца автосалона"Любимого мужа Андрея и не менее любимую машину вечером не обнаружила дома жительница села Поярково Юлия. И если супруг мог потеряться по доброй воле где-нибудь у друзей, то отсутствие "Mitsubishi" насторожило – женщина пошла в полицию", – отмечается на канале.

Позже иномарку нашли в Тамбовке, в ней сладко спал хозяин.

Также стало известно, что Андрей утром самостоятельно вернулся домой.

Напомним, стритрейсингом называют неофициальные и зачастую незаконные автогонки, которые проходят на дорогах общего пользования.

Ранее в российском городе Хабаровск 27-летний пеший курьер украл чужой велосипед, чтобы быстрее доставлять заказы. Парень украл байк из подъезда людей, которым привез заказ. Правоохранители засекли краденый велосипед во время очередной доставки.

Автор: Екатерина Присяжнюк