Активисты будут выкупать корову с бойни, за нее они заплатят почти 35 тысяч гривень.

В Польше ЛГБТ-активисты спасают корову, которую называют "транссексуалом". Животное якобы чувствует себя быком, а его владелец хотел отправить его на бойню.

Об этом сообщает InPoland.

Так, активисты ЛГБТ-сообщества узнали, что в Мазурах живет корова, которую хотят отдать на убой. Животное похоже на быка. Кроме этого, корова родилась бесплодной и не могла принести пользы и прибыли. Именно поэтому владелец скота решил от него избавиться.

Однако активисты решили, что корова якобы чувствует себя быком. Они также считают, что животное является "транссексуалом", поэтому решили ее спасать.

Активисты хотели выкупить корову, однако это стоило недешево - за животное и ее транспортировку нужно отдать 5 тысяч злотых (примерно 35 тысяч гривень). Поэтому они запустили сбор средств на специальном сайте.

"Это история трансфобии, настолько глубокой, что выходит за рамки жанровых линий. На ферме в Вармии родились необычные телята, близнецы. Одна из них — телка, но она похожа на быка и никогда не сможет размножиться. Владелец называет ее "трансвеститом". Ему так стыдно, что сначала даже не хотел ее продать, а отправить на бойню. Чтоб глаза не пекло, чтоб исчезла. Наконец мне удалось заставить его продать ее", - указано на сайте, где для коровы собирают средства.

Впоследствии ЛГБТ-активисты собрали необходимую сумму. Теперь они будут искупать корову из бойни.

"Лучший дом в мире ждет на корову с собственным пастбищем, свободой, любовью и другом", - такие условия обещают активисты для коровы.

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