Среди добычи усатого числятся, к примеру, рубашка тюремного надзирателя, нижнее белье, обувь, устройство для курения каннабиса и даже живые угри.

Пятилетний кот-клептоман по кличке Кит с серьезной "криминальной" историей терроризирует окрестности новозеландского города Крайстчерч.

Последние три года усатый крадет вещи на тихой пригородной улице, а недавно умудрился притащить домой устройство для употребления наркотических веществ, а также пакет с белым порошком, пишет Mail Online.

Среди добычи пушистого преступника также числятся, к примеру, рубашка тюремного надзирателя, трусики, бюстгальтеры, туфли и даже живые угри. Один из местных жителей стал специально утяжелять свои ботинки 2,5-килограммовыми стальными носками, чтобы уберечь их от кота.

Владельцы животного Джинни и Дэвид Рамбольды не знают, как с ним справиться и остановить воровство. Последняя добыча привлекла к семье внимание полиции.

"Мы играем в кошки-мышки с этим злостным нарушителем. Особое беспокойство вызывает последняя находка Кита - устройство для курения каннабиса. Мы поговорим с Кейтом о том, откуда он его взял", - сказал представитель полиции.

Животное нагло проникает в дома через окна или кошачьи двери глубокой ночью и ворует все, что ему попадется. Иногда за ночь может принести домой до шести предметов, а некоторые вещи не может протащить через дверь для животных и бросает прямо во дворе.

"Кит любит обувь, он любит туфли с этикетками - Nike или Adidas ... женские купальники, перчатки", - говорит хозяйка кота.

Семья выставила перед домом два контейнера с наворованными вещами и запиской с извинениями для соседей, которые приходят забрать свое имущество назад. Однако те находят выходки кота даже забавными.

Ранее УНИАН писал, как в США женщина кормила грудью кота на борту самолета. А в Майами болельщики с помощью флагов феерично спасли кота на стадионе.

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