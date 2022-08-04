Статую диктатора установили в Центральном парке Нью-Йорка.

В Центральном парке Нью-Йорка установили скульптуру Путина, сидящего верхом на танке. Примечательно, что российский диктатор кроваво-красного цвета.

Видео с красной скульптурой опубликовала русская служба BBC.

Как сообщается, автором скульптуры стал уличный художник из Франции Джеймс Коломина. Ранее скульптура уже побывала в Барселоне и Париже.

Напомним, ранее лидеры "Большой семерки" поглумились над репутацией "мачо" российского президента Владимира Путина, высмеяв постановочное фото главы Кремля с конем, снятое в 2009 году.

Тогда диалог начался во время обеда с предложения Бориса Джонсона снять пиджаки: "Куртки надеты? Давай разденемся? Мы все должны показать, что мы круче Путина".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, но Джонсон продолжал ионизировать: "Но мы должны показать, что мы жестче, чем Путин".

Тогда Трюдо отозвался, предложив устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды, на что последовало замечание Джонсона: "Мы должны показать им наши грудные мышцы".

"Верховая езда – лучшее, что есть на свете", - заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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