Сегодня миллионы людей во всем мире мечтают, чтобы пришла очередь Путина послушать песни Кобзона.

Грузинский художник Нугзар Метревели создает остроумные иллюстрации о войне и политических деятелях. Часто главным героем картин становится Путин.

В сюжете проекта FreeДом журналисты рассказали о его самых ярких творениях. К Путину пришел Кобзон. Проснувшись ночью, российский президент с ужасом смотрит на балкон, на котором покойный певец. Всего за сутки эта иллюстрация стала хитом в интернете.

Сначала на концерт Кобзона удачно сходил террорист Захарченко. Его жизнь закончилась в 2018 году, как раз на следующий день после смерти Кобзона.

Затем в сети заговорили о VIP-билете Жириновского на концерт Кобзона. Естественно, это произошло после смерти очередного врага Украины.

Сегодня же миллионы людей во всем мире мечтают, чтобы пришла очередь Путина послушать песни Кобзона, ведь уже давно ходят слухи, что у диктатора рак и множество других болезней.

Еще вирусное фото с бездарной пропагандистской Симоньян на коленях и Кадыровым в кабинете Путина. Оно тоже стало хитом интернета.

Еще на одной иллюстрации автор видит Путина как пациента психбольницы. Усмирить и успокоить кровавого диктатора пытается президент Зеленский и лучший друг украины Борис Джонсон.

Есть у художника и картина на тему украинской ракеты "Нептун", которая затопила флагман российского флота крейсер "Москва".

Художник Нугзар Метревели поддерживает Украину и осуждает российских оккупантов, которые в 2008 году тоже напали на Грузию. У него десятки острых работ, высмеивающих российского диктатора и его прислуг. Не удивительно, что эта художественная сатира стала вирусной в интернете.

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