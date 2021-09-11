Украинские спасатели не только тушат пожары, но и помогают людям, которые попали в нестандартные ситуации и не в состоянии с ними справиться.
Так, сегодня в Мелитополе к спасателям обратилась женщина, которая не смогла снять кольцо с набухшего пальца.
Как сообщили в ГСЧС Запорожской области, спасатели прибыли на вызов на улицу Гоголя около семи утра. Обратившаяся за помощью женщина попала в нетипичную ловушку. Женщина надела кольцо, и ее палец начал набухать. За считанные минуты она уже не могла самостоятельно снять украшение.
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С помощью спецоборудования спасатели обрезали обручальное кольцо, освободив палец женщины.
От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 4 человека личного состава.
Напомним, как писал УНИАН, на Сумщине мальчик пытался пролезть через забор и застрял. Судя по всему, ребенок не учел, что вырос за лето. Школьник уже не смог освободиться самостоятельно, ему на помощь пришли спасатели.