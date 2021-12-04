Жительница Луцка привела в департамент муниципальной стражи сына, когда увидела, как он разрисовывал остановку общественного транспорта.
Об этом говорится в сообщении департамента Facebook.
Действия парня были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на крыше остановки.
Как свидетельствуют обнародованные кадры, молодой человек сел на скамейку рядом с другими гражданами. Во время оживленного уличного движения парень начал разрисовывать сиденье возле себя, прикрывая рюкзаком баллончик краски.
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Муниципальная стража установила, что нарушителем оказался студент местного колледжа по имени Владислав. Уже через несколько часов после публикации видео парень появился в департаменте вместе с матерью.
Нарушитель осознал свой поступок и обязался очистить остановку от надписей.
Как писал УНИАН, под Киевом люди сами разобрались с "чрезвычайно пьяным" водителем. Кроме того, в столице иностранцы устроили езду по тротуарам, им решили помешать неравнодушные граждане и перекрыли дорогу.
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