Действия парня были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на крыше остановки.

Жительница Луцка привела в департамент муниципальной стражи сына, когда увидела, как он разрисовывал остановку общественного транспорта.

Об этом говорится в сообщении департамента Facebook.

Действия парня были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на крыше остановки.

Как свидетельствуют обнародованные кадры, молодой человек сел на скамейку рядом с другими гражданами. Во время оживленного уличного движения парень начал разрисовывать сиденье возле себя, прикрывая рюкзаком баллончик краски.

Читайте такжеМакрон обозвал Джонсона "клоуном" – СМИПосле оставленной надписи юноша ушел.

Муниципальная стража установила, что нарушителем оказался студент местного колледжа по имени Владислав. Уже через несколько часов после публикации видео парень появился в департаменте вместе с матерью.

Нарушитель осознал свой поступок и обязался очистить остановку от надписей.

Как писал УНИАН, под Киевом люди сами разобрались с "чрезвычайно пьяным" водителем. Кроме того, в столице иностранцы устроили езду по тротуарам, им решили помешать неравнодушные граждане и перекрыли дорогу.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова