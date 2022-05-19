"Боже, останови планы Путина", - сказал мальчик в вышиванке.

В сети начало распространяться видео, на котором паренек лет десяти просит Бога, чтобы от болезни Владимира Путина не изобрели лекарства. Это было во время богослужения в церкви "Дом Евангелия" в Луцке.

"Боже, останови планы Путина, и если у него болезнь, сделай, чтобы люди не придумали от нее каких-то лекарств, которые могли бы приостановить ее ненадолго. Будь с нами! Аминь", - проговорил парень в вышиванке.

Ранее Алексей Арестович рассказывал, что Путину вызывали прямо к кровати посреди ночи скорую медицинскую помощь, а глава украинской разведки Кирилл Буданов также подтверждал, что у президента России диагностировано онкозаболевание.

Рак у Путина - что известно