В сети начало распространяться видео, на котором паренек лет десяти просит Бога, чтобы от болезни Владимира Путина не изобрели лекарства. Это было во время богослужения в церкви "Дом Евангелия" в Луцке.
"Боже, останови планы Путина, и если у него болезнь, сделай, чтобы люди не придумали от нее каких-то лекарств, которые могли бы приостановить ее ненадолго. Будь с нами! Аминь", - проговорил парень в вышиванке.
Мальчик во время богослужения пожелал Путину умереть
Ранее Алексей Арестович рассказывал, что Путину вызывали прямо к кровати посреди ночи скорую медицинскую помощь, а глава украинской разведки Кирилл Буданов также подтверждал, что у президента России диагностировано онкозаболевание.
Рак у Путина - что известно
- Уже давно ходят слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.
- The Sun писал, что Путина готовят к предстоящей операции.
- Российский адвокат Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни Путина нет, потому что это главная гостайна, но диктатора выдает его внешний вид.
- В связи со слухами о плохом состоянии здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить узурпатора может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.