Водитель легковушки нарушил правила стоянки.

В Киеве водитель мусоровоза решил оригинально наказать другого автолюбителя, который нарушил правила парковки и поставил автомобиль рядом с мусорными баками.

Курьезное фото было опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный" сегодня утром.

"Когда водитель мусоровоза тоже имеет чувство юмора", - подписал снимок автор публикации.

И напомнил, что в соответствии с пунктом 15.10 Правил дорожного движения, запрещается стоянка автомобилей ближе 5 метров от контейнерных площадок или контейнеров для сбора бытовых отходов.

На снимке видно, что припаркованное авто, вероятно, умышленно окружили мусорными баками с нескольких сторон. Теперь, чтобы уехать, водителю придется собственноручно их убирать от своего авто.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве произошло необычное ДТП. На Троещине отец на Tesla учил девятилетнего сына вождению, во время чего "ученик" устроил аварию.

В тот же день в сети показали, как в центре Киева нарушают правила дорожного движения при проезде перекрестков: за 30 секунд камера зафиксировала сразу три грубых нарушения. Инцидент произошел на улице Большой Васильковской.

Автор: Юрий Годован