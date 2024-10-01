Порода сейчас находится на стадии признания. Специалисты ждут выведения четвертого поколения котят.

Новая порода кошек из Румынии - трансильванская (Pisica Transilvană) - быстро завоевывает популярность во всем мире. Она сформировалась естественным образом в лесах Карпатских гор, расположенных на территории Румынии и Венгрии. Как пишет Pro TV, эта порода считается одной из самых естественных в мире.

Породу уже частично признал Управляющий Совет Любителей Котов (GCCF) - крупнейшая фелинологическая организация Великобритании, которая занимается регистрацией породистых кошек. Сейчас порода находится в процессе рассмотрения Всемирной федерацией кошек (WCF). Ожидается, что через два года, когда родится четвертое поколение котят, порода получит окончательное признание.

Трансильванских кошек сравнивают с волками из-за их характерного серого цвета шерсти, которую также называют карпатским мехом. Котята рождаются почти белыми, но в течение первого года шерсть темнеет, оставляя светлыми только кончики ушей, носа и лап.

Особенностью этой породы является изменение цвета шерсти в зависимости от времени года: летом она становится светлее, а зимой темнеет.

У них более светлые конечности, похожие на сиамских кошек, но их мех имеет уникальное сочетание серого и черного цветов. Эти кошки отличаются спокойным характером и не агрессивны. Они невероятно дружелюбны, даже не выпускают когти.

Трансильванские кошки имеют отличное здоровье и надежный генетический потенциал. Основные питомники этой породы находятся в Румынии, Венгрии и Швейцарии под руководством Беверли Элиан, судьи WCF.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 9 самых энергичных пород кошек.

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