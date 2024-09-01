Эти кошки обладают недюжинными характерами, соответствующими их телосложению.

Большинство кошек известны тем, что они меньше по размеру, и многие владельцы домашних животных тяготеют к ним именно по этой причине. Но если вы верите в идею, что "больше - значит лучше", то и для вас найдется немало вариантов.

Издание Best life назвало породы больших кошек, которые могут стать отличным дополнением к вашему дому, и которые сразу же влюбят в себя.

Мейн-кун

Одна из самых известных пород крупных кошек - мейн-кун.

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"Эта порода обычно весит от 10 до 25 фунтов, причем самцы обычно крупнее", - делится Денч. "Продолжительность их жизни также составляет от 12 до 15 лет".

По ее словам, мейн-куны - "отличные компаньоны, которые известны своим дружелюбным и общительным характером".

Бенгальская

Эта порода похожа на бенгальского тигра, но на самом деле является гибридом азиатской леопардовой кошки и домашней. Бенгальские кошки обычно имеют средний или крупный размер, поэтому, хотя они и крупнее, они не будут самой большой породой кошек, которую вы можете взять домой. Вес этой породы обычно составляет от 8 до 15 фунтов, а рост - от 13 до 16 дюймов.

Рэгдолл

По словам Денч, эти очаровательные кошки "известны своими поразительными голубыми глазами и мягким поведением".

"Они весят примерно 15-20 фунтов и по продолжительности жизни схожи с мейн-кунами", - отмечает она. "Но в отличие от мейн-кунов, рэгдоллы отличаются спокойным и расслабленным темпераментом, который контрастирует с более игривым и активным характером мейн-кунов".

Рэгдоллы также известны тем, что у них длинная шерсть, говорит Карли Фокс, старший ветеринар отделения неотложной и реанимационной помощи в Медицинском центре животных Шварцмана в Нью-Йорке.

"В связи с этим этих кошек необходимо еженедельно вычесывать, чтобы предотвратить образование подшерстка", - говорит она.

Рагамаффин

По данным Ассоциации любителей кошек, рагамаффины - близкие родственники рэгдоллов, что проявляется в их общих чертах: они крупные и длинношерстные. Эти кошки относятся к средним и крупным, но они могут медленно расти. CFA утверждает, что для достижения полного роста этой породе может потребоваться до четырех лет, в течение которых вес самцов может достигать 20 фунтов, а самок - до 15 фунтов.

Американский бобтейл

Хотя американские бобтейлы известны своими уникальными укороченными хвостами, в целом эта порода относится к средним и крупным. Средний вес американского бобтейла составляет от 7 до 16 фунтов, но самцы, как правило, тяжелее самок. Их тело также умеренно длинное. Что касается характера, то американский бобтейл отличается умом, покладистостью и терпимостью, что делает его отличным выбором для семей с детьми и собаками.

Норвежская лесная кошка

Если говорить об "умных, ласковых и нежных" кошках, то норвежская лесная кошка - еще один вариант, который стоит рассмотреть. Эта порода обычно весит от 12 до 15 лет. Как и некоторые другие крупные породы кошек, эта порода известна своей длинной шерстью. Фокс говорит, что не стоит забывать о регулярном уходе за норвежской лесной кошкой и ее расчесывании.

Сиамская

По словам представителей CFA, кроме шерсти сиамцев, "все в этих кошках длинное". Эта порода всегда славилась длинной шеей, телом, хвостом и ногами, а в 1950-х годах некоторые сиамские кошки были выведены с более круглой головой и более тяжелыми костями, что добавило им крупного роста.

Сибирская

Родом из России, сибирская порода кошек имеет "мощное, мускулистое телосложение, густую, тройную шерсть", благодаря которой она способна выдержать русскую зиму. Из-за этого, по словам Фокс, "терпеливая, дружелюбная и умная" сибирячка может весить от 10 до 15 килограммов.

"Но поддержание веса этих кошек помогает снизить вероятность развития остеоартрита, диабета и рака", - отмечает она.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали 9 самых энергичных пород кошек.

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