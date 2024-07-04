Эти пушистики любят бегать по дому и наполнены энергией.

Каждый кот имеет свои собственные потребности и личные черты. Если вы думаете завести домашнего любимца и хотите игривого и активного котика, портал The Scotsman советует обратить внимание на эти 9 пород.

1. Сиамская кошка

Сиамская порода кошек больше известна как "болтливая", но они также любят бегать и играть.

2. Оцикет

Эти коммуникабельные коты быстрые и ловкие, оцикет является одним из самых энергичных котов в мире, их вывели от абиссинских, сиамских и американских короткошерстных.

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3. Менская кошка

Это одна из самых милых пород на планете, которая также наполненна энергией и способностью прыгать и бегать по дому.

4. Абиссинская кошка

Прекрасная абиссинская порода кошек очень энергична и любит бегать и играть. Кроме того, абиссинец также очень умный и любит игры, основанные на головоломках.

5. Саванна

Роскошная порода кошек саванны выглядит дикой в природе благодаря своим потрясающим пятнам, но она также чрезвычайно любит бегать, играть и общаться с людьми.

6. Бенгальская кошка

Бенгальская порода кошек точно не подходит для хозяев, которым нужен спокойный кот - это одна из самых энергичных пород, которые любят бегать.

7. Египетская мау

Эксперты утверждают, что египетские мау могут развивать скорость до 30 миль в час (около 48 км), что, в свою очередь, означает, что они являются самой быстрой породой домашних кошек в мире.

8. Ориентальная кошка

Эти породы очень быстро привязываются к своим хозяевам и в то же время они очень быстрые и энергичные.

9. Сомалийская кошка

Эта порода кошек является длинношерстным вариантом ранее упомянутой абиссинской кошки, сомалийская мускулистая, ее можно научить трюкам с хорошей ловкостью и скоростью.

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