Таким образом чиновники поддержали известную акцию против насилия над женщинами.

В Канаде особенно серьезно к проблеме насилие над женщинами, жертвой которого, по данным ВОЗ, стала почти каждая третья представительница женского пола в мире, отнеслись местные министры-мужчины.

Они решили поддержать ежегодную акцию Hope in High Heels ("Надежда на высоких каблуках"), которую основала организация Halton Women's Place. Ролик со своими коллегами показал министр транспорта Омар Альгабра в Twitter.

"Hope in Heels - это мероприятие, которое повышает осведомленность о насилии в отношении женщин и побуждает мужчин участвовать в решении проблемы. Сегодня (20 апреля) мы обули их в фирменные розовые туфли на каблуке, чтобы поддержать это важное дело", - написал он.

Также министр отметил, что с соответствующей просьбой поддержать акцию к чиновникам обратилась сама организация.

Halton Women's Place-что известно

Организация Halton Women's Place уже в течение 13 лет собирает таким образом деньги, которые затем идут на обеспечение убежища и помощи женщинам-жертвам насилия. В этом году аналогичные акции с мужским "шествием" на каблуках ожидаются в сентябре в канадских городах Берлингтон и Милтон.

Командиры оккупантов поддерживают насилие над женщинами в Украине

Отметим, что проблема насилия над женщинами актуальна и для Украины. Однако сейчас эти случаи существенно увеличились из-за деятельности оккупантов, среди которых не только поощряются преступления против "более слабого" пола.

Военное руководство РФ отдает им прямые приказы, не жалеть никого и уничтожать даже несовершеннолетних девушек. Об этом недавно проговорился один из россиян в перехвате ГУР.

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