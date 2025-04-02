Девочка подобрала небольшой камушек, но он оказался древней реликвией.

В Израиле камень, подобранный трехлетним ребенком во время прогулки, оказался 3800-летним амулетом-скарабеем. Об этом сообщает Independent.

Как сообщается, после изучения археологи подтвердили, что "камень", который подобрала 3-летняя малышка в районе Тель-Азека в Израиле, на самом деле является амулетом-скарабеем бронзового века. возраст этой находки насчитывает более 3800 лет.

Девочка нашла камень во время прогулки по грунтовой тропе, посыпанной гравием.

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"Из 7000 камней вокруг нее она подобрала один. Затем она отряхнула песок и увидела, что в нем что-то не так", - рассказала старшая сестра малышки.

Дети показали камень родителям, а те сообщили о находке в Израильское управление древностей.

Ученые установили, что камень является ханаанским скарабеем из Среднего бронзового века. Ханаанейцы были древним народом, который имел тесные связи с Египтом. В Среднем бронзовом веке, говорят исследователи, хананейцы использовали скарабеев, похожих на навозных жуков, в качестве печатей и амулетов.

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Удивительное открытие произошло в прошлом году. Найденный комплект ученые назвали Валериана.

Потерянный город имел два крупных центра с большими зданиями, расположенными примерно в 2 км друг от друга, соединенных домами и мостами. В нем есть две площади с пирамидами, где майя поклонялись и хранили сокровища,а также хоронили своих мертвецов. Там также обнаружили двор, где люди играли в древнюю игру в мяч.

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