Одна из коз спокойно поедала растущую траву.

В самом центре Киева под зданием Министерства иностранных дел Украины на Михайловской площади заметили двух пасущихся коз.

Соответствующее фото опубликовал столичный Телеграм-канал "Киев сейчас" в пятницу, 23 июля.

"Нормальное место для выгула коз. Фото сделано у МИД Украины", - говорится в подписи к фото.

На снимке видно, что две козы находятся прямо возле здания главного внешнеполитического ведомства Украины. Одна из них поедает растущую там траву, а вторая умудрилась вылезть на часть бетонного парапета. При этом, когда именно было сделано данное фото - авторы публикации не уточняют.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре фермер нарядил стадо коз в защитные маски. Козы в масках мирно гуляли в поле. В комментариях под постом некоторые пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву.

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Автор: Юрий Годован