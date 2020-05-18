В Днепре фермер нарядил стадо коз в защитные маски (фото)
18:43, 18 мая 2020Курьёзы
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Пользователи соцсети предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву.
Козы в масках мирно гуляли в поле / facebook.com/aksenjangel
В районе Днепра Игрень местный фермер надел на стадо коз защитные маски.
Читайте такжеВ Британии бык почесал зад в столб и обесточил три села (фото)Фотографии опубликовала пользователь Ксения Пантюшкина в Facebook-паблике «События Игрени».
Козы в масках мирно гуляли в поле.
В комментариях под постом некоторые пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву.
Фермер надел на стадо коз защитные маски / facebook.com/aksenjangel
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