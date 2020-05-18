В Днепре фермер нарядил стадо коз в защитные маски (фото)

Пользователи соцсети предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву.

В районе Днепра Игрень местный фермер надел на стадо коз защитные маски. Читайте такжеВ Британии бык почесал зад в столб и обесточил три села (фото)Фотографии опубликовала пользователь Ксения Пантюшкина в Facebook-паблике «События Игрени». Козы в масках мирно гуляли в поле. В комментариях под постом некоторые пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву. Ранее УНИАН сообщал, что на Житомирщине сняли на видео страуса, который бежал по улице за велосипедистом.

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