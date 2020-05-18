цей матеріал доступний українською

В Днепре фермер нарядил стадо коз в защитные маски (фото)

18:43, 18 мая 2020
Курьёзы
317 0
Козы в масках мирно гуляли в поле / facebook.com/aksenjangel

Читайте такжеВ Британии бык почесал зад в столб и обесточил три села (фото)Фотографии опубликовала пользователь Ксения Пантюшкина в Facebook-паблике «События Игрени».

Козы в масках мирно гуляли в поле.

В комментариях под постом некоторые пользователи предположили, что так делают для того, чтобы козы не объедали чужие деревья и траву.

Фермер надел на стадо коз защитные маски / facebook.com/aksenjangel

Ранее УНИАН сообщал, что на Житомирщине сняли на видео страуса, который бежал по улице за велосипедистом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter