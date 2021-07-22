Кулеба подчеркнул, что Россия не получит от своего обращения в ЕСПЧ никаких результатов, кроме информационного шума и потраченного судом времени на написание ответа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что Российская Федерация подала исковое заявление в Европейский суд по правам человека исключительно с пропагандистской целью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время совместного подхода с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петром Сийярто в зоне ООС.

"Не вмешиваясь в правосудие Европейского суда по правам человека, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенным, и подано ​​оно Россией исключительно в пропагандистских целях. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного судом времени на написание ответа, у этого заявления не будет", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 22 июля РФ подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, среди которых "ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

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Кроме того, РФ обвиняет украинские Вооруженные силы в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; лишении жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти; блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма; катастрофе самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии" в результате незакрытия властью Украины воздушного пространства над зоной боевых действий.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

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Автор: Виталий Саенко