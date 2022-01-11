Британцам дали "10 простых и действенных" советов, как "остаться в тепле, не разжигая батареи", и как держать платежки под контролем.

В Великобритании один из крупнейших поставщиков энергии Ovo Energy разослал потребителям линк на блог с советами, как сэкономить энергию, сэкономить на платежах и не замерзнуть этой зимой. Среди этих советов было "прижаться к своим питомцам и тем, кого вы любите".

Как пишет ВВС, британцам дали "10 простых и действенных" советов, как "остаться в тепле, не разжигая батареи", и как держать платежки под контролем. Среди этих советов - накинуть дополнительный свитер, попрыгать, убрать дом, устроить соревнования для детей, кто дольше всех удержит обруч.

Кроме того, вместе с советом не создавать сквозняков, потребителей также поощряли использовать "дополнительное тепло" - оставить духовку открытой после того, как завершили что-то готовить, или же "прижаться к домашним любимцам и тем, кого вы любите, чтобы быть в уюте".

Комментируя эти советы для Financial Times председатель экономического комитета британского парламента Даррен Джонс назвал их "бестактными".

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"В такое трудное время для многих семей, когда вам говорят накинуть свитер, а не добавить тепло в батареи, если не можете себе этого позволить, это просто возмутительно", - заявил депутат.

После этого в компании были вынуждены извиниться перед потребителями. В комментарии для ВВС в Ovo Energy сообщили, что убрали с сайта скандальные советы и впоследствии обнародуют новые - "более содержательные для потребителей" на фоне резкого роста цифр в платежках за электричество и тепло.

"Мы понимаем, насколько непростой будет ситуация для многих наших потребителей в этом году", - заявили в компании.

Отметим, как и во многих других странах мира, предприятия и бытовые потребители в Британии столкнулись с резким повышением тарифов на тепло и электричество - за роста цен на газ. Цены на газ побили рекорд в $2000 - из-за мороза, ветра и Газпрома. А это, в свою очередь, произошло из-за роста спроса на газ и нефть в Азии, прежде всего в Китае, восстановления экономик после ковидных карантинных ограничений, а также из-за преимущественно безветренной погоды, которая привела к уменьшению производства альтернативной энергии, в частности, и в Европе.

По прогнозам, к апрелю этого года цифры в платежках британских потребителей могут вырасти на 50% или на 700 фунтов в год.

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