Какой будет минимальная зарплата в Украине и что ждет предпринимателей - узнайте на УНИАН.

После того, как вся страна отметила Новый год, самое время вспомнить о нововведениях, которые приготовили для нас "власть имущие". О том, когда вводят кассовые аппараты для ФОП, повысят ли пенсии и сколько придется отдать за коммуналку - читайте на УНИАН.

Напомним, что запрет бесплатных пакетов в Украине уже вступил в силу.

Минимальная зарплата в Украине 2022 и повышение пенсий

Размер минимальной зарплаты в 2021-м году составил 6 500 грн, и в бюджете на будущий год заложена лишь одна индексация. Это означает, что с 1 октября 2022 года "минималка" вырастет аж на 200 грн и составит 6 700 грн соответственно.

Пенсионеры могут радоваться больше - им пересчитали размер выплат и пообещали, что в 2022-м году будет целых три повышения. С 1 января 2022 года - до 1 934 грн, с 1 июля - до 2 027 грн, а с 1 декабря - до 2 093 грн.

Читайте такжеЗеленский ответил на петицию об отмене обязательной COVID-вакцинации для ряда работниковЕсли вы слышали о законе "О статусе и социальной защите украинцев, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы", то с 1 января он вступает в силу. Пенсии для участников ликвидации аварии на ЧАЭС вырастут и будут зависеть от группы инвалидности. Таким образом, III группа - 7 000 грн, II группа - 9 500 грн и I группа - 14 600 грн.

Кроме того, на март будущего года власти планируют еще одну индексацию пенсий. Люди старше 75 лет получат доплату в размере 400 грн, а те, чей возраст превышает 80 лет - 500 грн.

Обещают и пенсионную гарантию, которая позволяет людям старше 75, имеющим трудовой стаж более 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин), получить пенсию в размере 3 000 грн минимум. Если же трудовой стаж меньше, то пенсия будет рассчитываться опционально, но точно не составит меньше 2 500 грн.

Повышение зарплаты медикам 2022

Радостные новости и для медицинских работников - минимальная зарплата теперь составляет 13 000 грн (средний медперсонал) и 20 000 грн (врачи). Дополнительно предусмотрены надбавки за престижность труда - 500% и 300% от суммы оклада. Всё будет зависеть от уровня образования человека.

Налоги для ФОП

ЕСВ (единый социальный взнос) напрямую зависит от размера минимальной зарплаты. Растет она - растет и налог. До 1 октября 2022 года ЕСВ будет равен 1 430 грн, а затем увеличится до 1 474 грн.

Таким образом получается, что размер ЕСВ для ФОП будет разным, в зависимости от группы:

I - 248,1 грн в месяц (10 % от минималки);

II - 1 300 грн (20 % от минималки);

III - 5 % от дохода либо 3 % от дохода и НДС.

Те предприниматели, которые работают по общей системе налогообложения, должны будут отдать 18 % НДС и 1,5 % военного сбора с чистого дохода.

Налог на недвижимость

Собственники большой (по мнению властей) недвижимости, общая площадь которой составляет более 100 м² (квартира) и 120 м² (дом), должны будут заплатить 90 грн или 1,5 % от минимальной зарплаты за каждый лишний метр.

Тем, кто продает недвижимое имущество, тоже Дед Мороз принесет подарок. При продаже более трех квартир в год, в бюджет нужно заплатить 18% от разницы между двумя суммами - покупки и продажи.

Налог для аграриев

Фермеры не останутся без внимания и с 1 января 2022 года будут вынуждены подчиниться закону, выполняя "минимальное налоговое обязательство" (МНО). Ежегодно аграрии должны будут отчислять в бюджет 5% от стоимости земли.

Читайте такжеНа случай войны: эксперты рассказали, что должно быть в тревожном чемодане (видео)Есть уточнение: это не дополнительный налог. Он действует, только если сумма всех отчислений меньше, чем МНО. Новое правило касается не только крупных производителей, но и собственников огородов, дачных участков и даже земель.

Реализация фруктов и овощей тоже станет невыгодной - каждый фермер, годовой доход которого превышает 12 минимальных зарплат, должен будет уплатить НДФЛ в размере 18%.

Кому нужны кассовые аппараты в 2022

Одна из наиболее животрепещущих новостей за последнее время - необходимость иметь кассовый аппарат для всех групп ФОП. С 1 января все предприниматели, которые получают оплату от клиентов в наличной или безналичной форме, должны будут проводить операции через кассу.

Такое нововведение коснется всех групп ФОП, практически 150 000 человек. Государство считает, что таким образом у него получится вывести малый бизнес из тени и узнать реальный оборот денежных средств.

Но есть исключения - Кабмин освободил часть ФОПов от использования кассовых аппаратов. В основном, это относится к предпринимателям в селах, которые продают свои товары на территории сельхоза. При этом, важно помнить о двух нюансах:

подакцизных товаров это не касается;

исключение действует, если нет превышения предельного размера годового объема расчетных операций в 167 размеров минимальной заработной платы (1 млн 85,5 тыс. грн).

ФОП, который нарушит правила использования кассового аппарата, должен будет заплатить штраф в размере 100% от суммы чека - для I группы, 150% - для II и всех остальных.

Тарифы и коммунальные платежи

К сожалению, стоимость коммуналки тоже вырастет. По прогнозам, ситуация будет такой:

горячая вода и отопление подорожают на 50-70%;

подорожают на 50-70%; вода и водоотведение - на 20-30 %;

- на 20-30 %; электроэнергия - на 20-45% для бытовых потребителей, на 50-70% для бизнеса.

- на 20-45% для бытовых потребителей, на 50-70% для бизнеса. газ - на 15-20% (почти 9 грн за кубометр) для бытовых потребителей, на 30-50% для теплокоммунэнерго (до 8,5 грн за кубометра).

- на 15-20% (почти 9 грн за кубометр) для бытовых потребителей, на 30-50% для теплокоммунэнерго (до 8,5 грн за кубометра). распределение и доставка газа - на 40-60% (+4-5 грн).

Что касается электроэнергии, то на данный момент и до 1 октября 2022 года действует тариф 1,44 грн за 1 кВт/ч (потребление до 250 кВт/ч в месяц), 1,68 грн 1 кВт/ч (потребление свыше 250 кВт/ч в месяц). По прогнозам, до конца 2022 года цены взлетят - от 1,73-1,8 грн за 1 кВт/ч (до 250 кВт/ч) до 2,02-2,10 грн (свыше кВт/ч).

Закон о языке

Данная информация, в первую очередь, коснется печатных СМИ. С 1 января 2022 года все печатные издания должны быть только на государственном языке. Другие варианты допускаются, только если у издания есть украиноязычный аналог. К тому же, этот закон не касается крымско-татарской и англоязычной прессы, а также медиа на языках стран Европейского Союза.

Дополнительно стало известно, что с 1 июля 2022 года штрафы за нарушение закона коснутся и частных лиц. К примеру, продавцов или официантов, которые отказываются обслуживать клиента на украинском языке. Размер штрафов для работников сферы услуг составит от 3 400 до 5 100 грн, для госслужащих - до 6 800 грн.

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