Финальная цена была шоком и "стала новым рекордом для любой бутылки спиртного или вина, проданной на аукционе".

В Великобритании продали бутылку "самого востребованного в мире шотландского виски" Macallan 1926 за 2,7 млн долларов.

Это одна из всего 40 бутылок виски, извлеченного после 60-летней выдержки в бочках из-под хереса, что делает его самым старым винтажем Macallan за всю историю его производства, пишет CNN.

Sotheby's ожидал, что за бутылку будет выручено 934 274 – 1,4 млн долларов. Но финальная цена была шоком и "стала новым рекордом для любой бутылки спиртного или вина, проданной на аукционе". Глава отдела виски Sotheby's Джонни Фаул перед продажей попробовал "крошечную каплю" этого напитка. "Он очень насыщенный, в нем много сухофруктов, как и следовало ожидать, много специй, много дерева", - сказал он, назвав его "невероятным" виски, к которому нельзя относиться легкомысленно.

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Продажа редкого виски

Ранее на аукционе Sotheby's в Лондоне был установлен рекорд стоимости виски - самая дорогая бутылка и самая ценная коллекция.

24 октября 2019 года на аукционе Sotheby’s была продана самая ценная коллекция шотландского виски, которая когда-либо выставлялась на аукционе. Одна из бутылок в этой коллекции установила мировой рекорд. Бутылка Maccallan 1926 года 60-летней выдержки была продана за $1,9 млн.

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