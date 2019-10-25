Самую дорогую в мире бутылку виски продали на аукционе
На аукционе Sotheby's в Лондоне установлен новый рекорд стоимости виски — самая дорогая бутылка и самая ценная коллекция.
В четверг, 24 октября, на аукционе Sotheby’s была продана самая ценная коллекция шотландского виски, которая когда-либо выставлялась на аукционе. Одна из бутылок в этой коллекции установила мировой рекорд.
Бутылка Maccallan 1926 года 60-летней выдержки была продана за $1,9 млн.
A new auction record has been set for the sale of a bottle of whisky, with The Macallan Fine and Rare 1926 60 Years Old selling for £1.5 million today at @sotheby's London.— The Macallan (@The_Macallan) October 24, 2019
Image: sotheby's London pic.twitter.com/VxEyujrHuD
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Всего в коллекции, собранной одним человеком, было 467 бутылок и девять бочек шотландского виски. Коллекция ушла с молотка целиком за $10 млн при стартовой цене $4,8 млн. Это самая дорогая коллекция виски, которая когда-либо продавалась на аукционе.