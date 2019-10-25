Самую дорогую в мире бутылку виски продали на аукционе

На аукционе Sotheby's в Лондоне установлен новый рекорд стоимости виски — самая дорогая бутылка и самая ценная коллекция.

В четверг, 24 октября, на аукционе Sotheby’s была продана самая ценная коллекция шотландского виски, которая когда-либо выставлялась на аукционе. Одна из бутылок в этой коллекции установила мировой рекорд.

Бутылка Maccallan 1926 года 60-летней выдержки была продана за $1,9 млн.