цей матеріал доступний українською

Самую дорогую в мире бутылку виски продали на аукционе

14:04, 25 октября 2019
Мир
111 0
Бутылка Maccallan 1926 года стала самой дорогой бутылкой виски в мире / фото @sotheby's

В четверг, 24 октября, на аукционе Sotheby’s была продана самая ценная коллекция шотландского виски, которая когда-либо выставлялась на аукционе. Одна из бутылок в этой коллекции установила мировой рекорд.

Бутылка Maccallan 1926 года 60-летней выдержки была продана за $1,9 млн.

Читайте такжеСамую ценную в мире коллекцию виски продадут на аукционе (фото)

Всего в коллекции, собранной одним человеком, было 467 бутылок и девять бочек шотландского виски. Коллекция ушла с молотка целиком за $10 млн при стартовой цене $4,8 млн. Это самая дорогая коллекция виски, которая когда-либо продавалась на аукционе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #шотландский виски