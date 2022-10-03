Лукашенко призвал глав районных администраций "мобилизировать всех" на уборку урожая, подчеркнув, что речь идет, в том числе, о школьниках.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал направить как можно больше людей на уборку урожая и на другие работы, завершающие сельскохозяйственный год.

Как пишет "Белта", по оценкам правительства производство сельхозпродукции в стране можно увеличить в два раза и продать ее "по хорошим ценам".

"Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае", - сказал Лукашенко, обращаясь к вновь назначенным руководителям райисполкомов. - "Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, - не принимаются. Забудьте об этом".

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Поэтому Лукашенко призвал глав районных администраций "мобилизировать всех" на уборку урожая, подчеркнув, что речь идет, в том числе, о школьниках.

"Если человек пойдет 5-6 часов поработает - и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка", - сказал беларусский диктатор. - "Мы все, и вы, я - точно, работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне", - заявил Лукашенко.

Участие Беларуси в войне против Украины и ответные санкции

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись в Украину, в частности, с территории Беларуси. Ряд стран Запада, в том числе Британия, ввели новые санкции против РФ и Беларуси.

В конце марта британские власти ввели санкции против владельцев российских банков и финансовых учреждений. Кроме того, были введены ограничительные меры против крупных российских и беларуских компаний, связанных с оборонной сферой.

В июле правительство Британии ввело новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим Лукашенко продолжает активно содействовать вторжению российских войск в Украину.

Напомним, в России 21 сентября Путин объявил "частичную мобилизацию", данные о том, сколько точно человек планируется призвать в армию в ее рамках, засекречены. Минобороны РФ говорило о 300 тысячах мобилизованных, в СМИ утверждают, что в засекреченной части указа идет речь о призыве 1,2 миллиона человек.

В свою очередь, Лукашенко, молчаливо втянувший Беларусь в войну против Украины, уверяет, что в РБ мобилизации не будет. Он говорит, что мобилизация идет лишь в России.

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