Он говорит, что планы о мобилизации в Беларуси - "вранье".

Александр Лукашенко, молчаливо втянувший Беларусь в войну против Украины, уверяет, что в РБ мобилизации не будет.

Он говорит, что мобилизация идет лишь в России, передает "Белта".

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет?" - произнес спич в своем стиле Лукашенко.

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"Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - добавил он.

Угрозы со стороны Беларуси

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину, в частности, с беларуской территории.

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину с территории Беларуси военные РФ запускают ракеты по территории ряда украинских городов.

31 августа советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что какие-то "непонятные движения Беларуси", с точки зрения стратегических движений, можно было ожидать на первых неделях войны.

В Беларуси возле границы с Украиной 8–14 сентября провели военные учения совместно с Россией и другими странами ОДКБ.

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