Власти обвиняют учебное заведение в "узаконивании опасной индустрии, которая процветает благодаря эксплуатации женщин".

В Англии Даремский университет решил ввести специальные курсы, чтобы помочь студентам, вовлеченным в секс-индустрию.

При этом власти уже успели обвинить учебное заведение в "узаконивании опасной индустрии, которая процветает благодаря эксплуатации женщин", пишет BBC.

Однако университет заявил, что действует ответственно, предлагая слушателям советы о том, как оставаться в безопасности. В учебном заведении говорят, что курсы были открыты по просьбе "небольшого числа заинтересованных студентов".

"Мы категорически не стремимся поощрять секс-бизнес, но мы стремимся оказывать поддержку нашим студентам", - сообщил представитель университета.

По его словам, организаторы курсов хотели, чтобы "социальная стигма" не мешала студентам из уязвимых групп получать поддержку, но учебные занятия просто неправильно истолковали.

Читайте такжеПодросток засунул USB-кабель в уретру, чтобы измерить длину полового органа (фото)Как рассказали в Даремском студенческом союзе, целевая аудитория курсов - прежде всего те, кто поддерживает студентов, так как им следует среди прочего понимать нормы закона и знать, как реагировать на всевозможные проблемы.

Как сообщал УНИАН, ранее в тайваньском Тайбэе полуголая девушка случайно выскользнула из окна во время любовных утех и упала на крышу припаркованного авто.

А в британии из-за бурного секса пара умудрилась перевернуть машину.

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Автор: Катерина Комолова