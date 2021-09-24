Автомобиль скатился с холма и встал на бок.

Двое британцев так бурно занимались сексом, что устроили ДТП: умудрились перевернуть автомобиль.

По словам полицейских, пара припарковала свою Toyota Yaris на уединенной дороге в Дербишире, пишет New York Post.

Однако во время порывов страсти кто-то из любовников нажал на ручник, машина покатилась с холма и в итоге перевернулась на бок.

Никто из людей в результате аварии не пострадал.

Ранее в Индии мужчина облил клеем половой орган перед сексом и умер. Под рукой не оказалось презервативов, и пара влюбленных решила импровизировать.

Житель США отрезал и выбросил свой половой орган в окно во время преследования полицией. Сделать это ему приказали голоса, доносившиеся из радио.

А британскому подростку пришлось перенести экстренную операцию после того, как он решил измерить длину своего полового органа, засунув в него USB-кабель.

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Автор: Катерина Комолова