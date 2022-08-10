Когда мужчина убегал, на месте преступления он оставил кошелек со своим паспортом и удостоверением водителя.

Под Киевом полиция задержала вора-неудачника. Он угнал КамАЗ, но его остановил охранник стоянки. Когда преступник убегал, то он потерял свои документы.

Об этом сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook.

"8 августа к правоохранителям обратился житель села Берестянка и сообщил, что около 3 часов ночи у него пытались угнать КамАЗ, припаркованный на стоянке имущественного комплекса. Но угонщику помешал охранник: мужчина остановил грузовик и вытащил злоумышленника. Злодей сбежал, потеряв на месте преступления кошелек со своим паспортом и с удостоверением водителя", - говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно задержали горе-вора. Им оказался 26-летний местный житель. По факту незаконного завладения транспортным средством с проникновением на территорию комплекса киследователи уже начали досудебное расследование. Вору-неудачнику грозит до 8 лет за решеткой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве патрульные остановили движение на дороге, чтобы пропустить пешеходов-утят.

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