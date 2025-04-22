Родственники были уверены, что он не мог так с ними поступить.

В Таиланде начали поисковую операцию из-за неожиданного исчезновения британского туриста - оказалось, что он просто отдыхал на местном острове.

Как пишет The Independent, семья 26-летнего Даниэля Дэвиса из Уэльса заявила, что он последний раз связывался с ними, когда находился на острове Пхи-Пхи, после чего исчез на целый месяц. Родные уверяли правоохранителей, что такое исчезновение является для парня очень нетипичным.

Местная полиция отреагировала на заявление и начала поиски. Уже вскоре стало известно, что парня нашли в одном из хостелов, с ним все было в порядке:

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"Турист был в безопасности, психически здоров и принимал собственные решения как совершеннолетний человек. Мы рады, что он в безопасности. Мы призываем всех туристов принимать основные меры безопасности, чтобы избежать таких ситуаций".

Как известно, острова Пхи-Пхи (Phi Phi Islands) в Таиланде стали одними из самых популярных туристических направлений в мире благодаря сочетанию потрясающей природы и кинематографической славы. В 2000 году фильм "The Beach" с Леонардо ДиКаприо, снятый на пляже Майя-Бей, сделал архипелаг всемирно известным.

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Напомним, недавно стало известно о планах властей значительно сократить срок безвизового пребывания для туристов. Это объясняют необходимостью борьбы с иностранцами, которые ведут незаконный бизнес.

Также сеть возмутило видео из одного из ресторанов страны, в котором людям предлагают получить скидку, если они достаточно стройные для того, чтобы пройти через узкую металлическую решетку.

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