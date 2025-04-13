Акция в заведении вызвала споры в сети из-за возможной дискриминации.

Ресторан в Таиланде Breakfast World предлагает скидки клиентам, которые смогут протиснуться через узкую металлическую решетку. Такая акция вызвала возмущение в стране, сообщает The Daily Mail.

Посетителям предлагают попробовать свои силы, чтобы протиснуться в одну из секций решетки. В зависимости от расстояния между прутьями, скидка варьируется. Для самых худых предлагается 20%.

В месте, где между прутьями остается самый большой зазор, написано: "извините, полная цена".

Видео дня

В Instagram завирусилось видео, на котором один из посетителей пытается попробовать свои силы, чтобы получить скидку в 15% на свой обед. В шутку один из его друзей попытался помочь ему выбраться, а второй съязвил: "Тебе нужно немного масла!".

Не добившись успеха, мужчина тогда попробовал пролезть в решетку для 10% скидки, несмотря на опасения, что застрянет.

Уточняется, что такая акция вызвала споры в Интернете. Одни пользователи с юмором отнеслись к этому. Другие же заявили, что такая акция потенциально "дискриминирует" обладателей более крупных размеров.

"В Америке на это место подали бы в суд. Представьте, вы пытаетесь получить небольшую скидку, нанося себе вред. Я бы не стал там есть. Это действительно дискриминация", - писали пользователи.

Лучшее время года для отдыха в Таиланде

Как писал УНИАН, ранее британский туристический эксперт Рик Джордан в свое блоге для Condé Nast Traveler назвал лучшее время года для отдыха в Таиланде, чтобы избежать сезона дождей.

По его словам, эту страну лучше всего посещать в период с декабря по март, хотя все равно возможны кратковременные дожди.

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