Можете немного облегчить себе задачу - увеличьте масштаб рисунка.

Вы можете принадлежать к когорте исключительных людей и даже не догадываться об этом. Если хотите расставить все точки над "і" - попробуйте вовремя справиться с оптической иллюзией для очень сообразительных.

На рисунке-оптической иллюзии нужно найти цыпленка, который притаился среди цветов. Лишь 1% гениальных людей смогут справиться с этой задачей за 6 секунд. В первую очередь, вам нужно найти секундомер и настроиться - подготовьте себя к тому, что внимание нужно будет максимально быстро переключать с одного мелкого объекта на другой.

Можете немного себе помочь - увеличьте масштаб рисунка. Возможно, так вам будет проще найти цыпленка. Если вы подготовились, засеките время и очень быстро "сканируйте" оптическую иллюзию взглядом.

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Возможно, с первого раза вам не удастся найти цыпленка, в таком случае просто не останавливайтесь - беритесь за поиски снова и снова и обязательно справитесь.

А сейчас мы покажем вам, где же "прятался" цыпленок.

Такая сложная оптическая иллюзия опубликована ранее

Нужно разыскать на рисунке-головоломке двух кур, которые находятся на ферме.

Сложность работы заключается в том, что много времени можно потратить на рассматривание огромных страусов. Отмечалось, что кур за 10 секунд могут найти только люди, наделенные уникальной внимательностью.

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