Главное - не тратьте много времени на рассматривание страусов.

Вы действительно уникальный человек, если вовремя сможете найти на рисунке-оптической иллюзии двух кур.

В первую очередь, вы можете обратить внимание на огромных страусов, и это может отнять немало вашего времени. Большинство людей не найдут на ферме за 10 секунд кур, а если вам это удастся, тогда "титул" уникум заслуженно ваш.

Итак, главное - "не залипнуть" на страусах. Если вы осознали задачу - разыщите секундомер и скорее ищите курочек.

Видео дня

Задача очень непростая, и куры могут быть отлично замаскированы. Вы можете немного помочь себе, увеличив изображение. Если и это не помогло - тогда сделайте паузу, выдохните и еще раз возьмитесь за поиски с новыми силами.

А теперь мы вам раскроем правильный ответ. Вот где на ферме "прятались" куры.

Такая фантастическая головоломка уже опубликована

Размещен коллаж, на котором за 7 секунд среди лебедей необходимо найти спрятанную утку.

С этой задачей вовремя не могут справиться 99% людей. Если вам таки удастся разыскать притаившуюся птичку, тогда вы и в самом деле человек с уникальной внимательностью и исключительно острым зрением.

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