Выберите одно любимое время года и узнайте, что вы за личность.

Наше любимое время года может многое рассказать о личностных качествах. У каждого сезона есть свои поклонники. Кому-то по душе цветущие деревья и пробуждающаяся после зимнего сна природа, а кто-то наслаждается золотистыми красками осени. Тест по любимому времени года расскажет, что вы за личность и какие у вас есть сильные стороны.

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Весна

Если ваше любимое время года - весна, то вы отличаетесь большим жизнелюбием и оптимизмом. В любой ситуации, даже самой тяжелой, вы не опускаете руки и надеетесь на лучшее. А близкие часто берут с вас пример и вдохновляются вашими поступками. Ваша суперпособность - уметь наслаждаться жизнью и быть счастливым в любой ситуации.

По жизни вы - мягкий и слегка наивный человек. Из-за привычки недооценивать угрозы и не замечать чужие недостатки часто попадаете в неприятности. Но на грустном долго не зацикливаетесь. От неприятных мыслей стараетесь отвлекаться работой и различной активностью. В общении с людьми вы приятный человек, но вам трудно говорить "нет".

Любители весны - мечтательные люди и большие романтики. Они ценят красивые жесты и комплименты. Их доверие легко завоевать. В отношениях такие люди очень преданны и тяжело переживают невзаимность.

Лето

Лето - любимое время всех школьников и студентов. Если же и во взрослом возрасте вы продолжаете любить лето, то вы - общительный и приятный в общении человек, который ценит друзей и семью. Вам очень тяжело переносить одиночество и социальное неодобрение. Самое страшное наказание от близкого человека для вас - это игнорирование.

Вы обладаете сильными лидерскими качествами и не боитесь ответственности. При этом вы совсем не тиран, а мудрый и справедливый руководитель. В своей работе вы стремительно идёте к цели, но при этом легко идете на компромисс.

Любители лета - очень веселые друзья и преданные семьянины. Они никогда не бросят близкого в беде и присоединятся к любым развлечениям. При этом характер у них непростой: эмоциональный, вспыльчивый и упрямый. Они часто совершают необдуманные поступки, но всегда готовы извиниться.

Осень

Если вы наслаждаетесь золотистыми осенними красками и дождливой погодой, то по характеру вы - человек-одиночка. Вы не возражаете против хорошей компании, но лучше всего вам наедине с собой. Шумные места и болтливые люди вас быстро утомляют. Вы тяжело переживаете трудности и можете сдаться после первой неудачи.

Вы являетесь очень задумчивым и глубокомысленным человеком, а ваше мышление отличается нестандартностью и оригинальностью. Вы не боитесь и даже стремитесь быть необычным человеком, выделяться из серой толпы.

Знакомые знают вас как тихого и немного замкнутого человека. Но если узнать вас получше, то можно увидеть заботливую и мягкую сторону. Вы редко влюбляетесь и заводите друзей, но очень преданны и цените глубокие связи. Для вас свойственно мало говорить, но много делать.

Зима

Люди, которые обожают снег и метель, очень стабильные, надежные и ответственные. Тест по времени года определяет вас как уверенного в себе и хладнокровного человека со слегка консервативными взглядами. Вам трудно принимать изменения и начинать жизнь с чистого листа.

Если вы любите зиму, то вы стойкий и честный человек. Если вам поручить любое дело, то вы выполните его на совесть, а обещания вы всегда соблюдаете. Вы одинаково требовательные к себе и к окружающими. Уверены в своих способностях и не нуждаетесь в лести. Ради близких готовы на всё, но при этом никогда не простите измены и обмана.

Любители зимы осторожны и осмотрительны, для них не свойственно принимать решения на эмоциях. Важные проекты и дорогие покупки они долго обдумывают и заранее планируют. Иногда вы бываете слишком педантичными и придирчивыми.

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