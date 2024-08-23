Интересный тест расскажет о ваших скрытых темных качествах.

У каждого человека есть скрытая (а иногда и явная) темная сторона, которая проявляется в экстренной ситуации. Даже самые милые особы в критический момент могут проявить мстительность или необыкновенную жесткость. Наш тест на темную сторону личности раскроет качества, о которых вы, возможно, и не подозреваете. Выберите одно животное из восьми предложенных на картинке и читайте своё описание.

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Пантера

Выбор пантеры характеризует вас как злопамятного и мстительного человека. В обычной жизни вы способны на сострадание и бескорыстную помощь. Но не дай Бог стать вашим врагом! Ваша месть будет страшной, а ещё - продуманной и справедливой. Терпеливо ждать годами, чтобы нанести достойный удар обидчику - это про вас.

Стервятник

Люди, которые выбрали стервятника, в достижении своих целей могут становиться беспринципными и идти "по головам". Вы не жалеете конкурентов и в целом несчастных людей. Вы уверены, что каждый человек сам виноват в своих бедах. Жалости и сочувствие от вас трудно дождаться, да и вы сами не любите, когда жалеют вас. Вас раздражают слабые и наивные люди.

Медведь

Медведь - выбор человека, который старается избегать конфликтов и решать проблемы мирным разговором. Но если всё же вас разозлить, то реакция будет очень яростной. Это служит напоминанием, что вас нельзя недооценивать и нарушать ваши границы. Обычно вы спокойны и вежливы, но грубого отношения не потерпите.

Паук

Если в тесте вы выбрали паука, то вы искусный манипулятор и лжец. Это не значит, что вы постоянно врёте, но ради достижения своих целей этого не сторонитесь. Иногда вы бываете лицемерными в общении и льстите неприятным людям ради выгоды. Некоторые люди считают вас хитрецом, но по-другому вы не можете.

Ворон

Если вам нравятся вороны, то вы умный и эрудированный человек. Окружение выбираете себе по уровню, поэтому легко можете "отсеять" знакомых, которые не соответствуют вашим высоким стандартам. Вы довольно сдержанны и с трудом доверяете людям. Сначала вы показываете знакомым свою темную, "колючую" сторону, и лишь после сближения показываете свои добрые качества.

Волк

Ваш выбор характеризует вас как человека, глубоко преданного друзьям и близким. Семья для вас - это главная ценность. И если родным что-то угрожает, то вы способны на что угодно ради их защиты. Также вас нельзя назвать действительно справедливым человеком, поскольку между справедливостью и семьей вы выберете семью.

Летучая мышь

Вы человек с яркой индивидуальностью и особенным взглядом на мир. Очень решительны в своих намерениях, но вас невозможно заставить делать что-то против воли. Это мешает вам в тех ситуациях, где нужно действовать по одной инструкции. Упрямство и неумение признавать ошибки являются вашими главными недостатками. Также вы с трудом доверяете людям и можете оборвать общение из-за пустяка.

Черный кот

Это животное во многих культурах связано с негативными приметами. Выбор черного кота характеризует вас как интроверта и бунтаря, который часто идёт против системы. Внешне вы кажетесь спокойным и вежливым, хоть и отстраненным человеком. Иногда вы можете быть настолько отчужденными и независимыми, что проявляете равнодушие даже к самым близким людям. Вас не заботят общественные нормы морали.

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